Incontro con gli interpreti e i solisti a Palazzo Sambonifacio

Preparati a un'esperienza unica! Martedì 3 giugno, alle 18, Palazzo Sambonifacio ospiterà un incontro esclusivo con i talentuosi interpreti e solisti dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Questo evento non è solo un'opportunità per conoscere da vicino i protagonisti della musica, ma anche un'occasione per immergersi nel vibrante mondo della cultura musicale che sta conquistando sempre più appassionati in tutta Italia. Non perdere l’occasione di scoprire i segreti della musica dal vivo!

Martedì 3 giugno alle 18, nella sede della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi, a Palazzo Sambonifacio (via Andreini, 4), l'Associazione Amici dell'Orchestra di Padova e del Veneto organizza l'incontro con gli interpreti e i solisti del concerto dell'OPV in programma il giorno successivo in Sala. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Incontro con gli interpreti e i solisti a Palazzo Sambonifacio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: "Aiuti militari fino a una pace giusta"

Segnala iltempo.it: I due si sono incontrati da soli, senza ausilio degli interpreti, in un colloquio in inglese. Le rispettive delegazioni sono invece nella Sala Verde di Palazzo Chigi, dove attendono l'arrivo due ...