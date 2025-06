Incidenti stradali | auto in canale di scolo nel Barese morta ventenne

La tragedia si è consumata nella notte, portando via una ventenne in un incidente stradale a Canosa di Puglia. Questo evento drammatico riaccende i riflettori su un problema sempre più attuale: la sicurezza sulle strade italiane, dove le distrazioni e la guida imprudente continuano a mietere vittime. È fondamentale riflettere su comportamenti responsabili al volante. La vita di un giovane può cambiare in un attimo, non lasciamolo accadere.

Roma, 3 giu. (lapresse) – Una ragazza di vent’anni è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla SS93 a Canosa di Puglia, in provincia di bari. L’auto sulla quale viaggiava, guidata da un’altra giovane rimasta ferita in modo non grave, è uscita fuori strada per cause in via d’accertamento, finendo la sua corsa in un canale di scolo. La giovane è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, i carabinieri, per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti stradali: auto in canale di scolo nel Barese, morta ventenne

Leggi anche Incidenti stradali: sbalzata da auto a 5 metri, grave bimba di 5 anni - Una bambina di 5 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Cellatica, in provincia di Brescia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidenti stradali: auto in canale di scolo nel Barese, morta ventenne

Si legge su lapresse.it: Roma, 3 giu. (lapresse) - Una ragazza di vent'anni è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla SS93 a Canosa di Puglia, in provincia di ...

Auto in un canale di scolo, muore una ragazza l'amica è ferita

ansa.it scrive: È di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 2 e 40 della scorsa notte sulla statale 93 verso Lavello (Potenza) in territorio di Canosa di Puglia, nel nord Ba ...

TRAGEDIA Auto finisce in un canale di scolo a Canosa: muore una 20enne, amica ferita grave

Riporta statoquotidiano.it: Canosa di Puglia (Bat) — Tragedia nella notte sulla statale 93 tra Canosa e Lavello, nel territorio di Canosa di Puglia. Intorno alle ore ...