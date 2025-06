Incidente tra moto e bici nella notte | grave una 22enne

Nella notte a Pontecagnano, un grave incidente ha coinvolto una moto e una bicicletta, con una 22enne che ha subito le conseguenze più gravi. Questo episodio riporta l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza stradale, soprattutto in un contesto dove l'uso della bici sta crescendo vertiginosamente. Le strade devono essere sicure per tutti, ciclisti e motociclisti. Riflessioni importanti ci attendono.

Paura, dopo la mezzanotte, in località Sant'Antonio di Pontecagnano, dove una moto e una bicicletta si sono scontrate per cause in corso di accertamento in via Picentia. I soccorsi Ad avere la peggio la ragazza di 22 anni del posto che è caduta rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it