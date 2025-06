Incidente tra due auto | ferita un' anziana

Un incidente stradale sull'Anticolana ha scosso la tranquillità del pomeriggio, ferendo un'anziana. Le strade, teatro di drammatici eventi, evidenziano un trend preoccupante: l'aumento degli incidenti nei pressi di agriturismi e punti di ristoro, spesso dovuto a distrazioni o mancanza di attenzione. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in aree ad alto traffico turistico. Restate informati e attenti!

Incidente sull'Anticolana, all'altezza del bivio per Paliano. Il sinistro intorno alle ore 17 di oggi. Una delle due auto usciva dall'Agriturismo Giudici, mentre l'altra vettura coinvolta veniva da Anagni in direzione Piglio. Ferita una signora della zona mentre nell'altra vettura alla guida un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Incidente tra due auto: ferita un'anziana

