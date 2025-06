Incidente tra auto e moto in via per San Fermo ferito un 18enne | cresce l’attesa per la rotatoria

Un incidente tra auto e moto ha lasciato un 18enne ferito in via per San Fermo a Como. Mentre il ragazzo riceve le cure necessarie, cresce l'attesa per la nuova rotatoria promessa, che potrebbe migliorare la sicurezza stradale in un'area critica. Questo evento tragico sottolinea l'importanza di investire in infrastrutture adeguate: la prevenzione è fondamentale per tutelare la vita dei giovani e garantire strade più sicure per tutti.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nella serata di oggi, martedì 4 giugno 2025, a seguito di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto intorno alle 21 in via per San Fermo, a Como, proprio all'altezza del Gran Mercato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce.

