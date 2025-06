Incidente sulla tangenziale di Salerno | traffico in tilt e due feriti gravi

Un incidente drammatico sulla tangenziale di Salerno ha trasformato la festa del 2 giugno in un calvario per molti automobilisti. Due feriti gravi e chilometri di coda raccontano di un problema che va oltre il singolo evento: la sicurezza sulle strade italiane è un tema sempre più urgente. Con l’aumento del traffico nei weekend festivi, è fondamentale riflettere su come migliorare la viabilità e prevenire simili tragedie. La sicurezza deve essere sempre al primo posto!

La seconda parte della giornata festiva del 2 giugno si è trasformata in un incubo per migliaia di automobilisti a Salerno, bloccati per ore nel traffico a causa di un grave incidente avvenuto sulla tangenziale. L’impatto, particolarmente violento, ha coinvolto un’auto e una motocicletta in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Pastena. L’incidente ha reso necessaria la chiusura totale del tratto compreso tra gli svincoli di Sala Abbagnano e San Leonardo, con ripercussioni significative sulla viabilità urbana e sull’intero sistema di collegamenti verso la zona orientale della città e i comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Incidente sulla tangenziale di Salerno: traffico in tilt e due feriti gravi

Leggi anche Incidente in tangenziale, traffico bloccato e coda di oltre 5 km - Questa mattina, un grave incidente sulla tangenziale ha generato un caos imprevisto per gli automobilisti.

Se ne parla anche su altri siti

Salerno, scontro auto-motocicletta: centauro in rianimazione, caos traffico anche in città

Riporta ilmattino.it: Un grave incidente stradale ha mandato in crisi la viabilità del capoluogo nel pomeriggio di ieri. Una giornata di inizio giugno trasformata in un autentico incubo per migliaia ...

VIDEO. Incidente a Salerno: un ferito grave, chiusa la tangenziale

Come scrive msn.com: Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla tangenziale di Salerno. L'impatto ha coinvolto un'auto ed una moto. Una persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata i ...

Incidente a Salerno, scontro tra auto e moto sulla Tirrenia: due persone ferite

Lo riporta msn.com: A causa di un incidente, provvisoriamente chiusa la carreggiata, in direzione Reggio Calabria, della SS18 Tirrena Inferiore, in corrispondenza del ...