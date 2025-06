Incidente sulla provinciale auto si schianta contro cabina del metano | perdita di gas in strada

Un incidente che ha fatto tremare Cerro al Lambro: un'auto si è schiantata contro una cabina del metano, provocando una pericolosa perdita di gas. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha messo in evidenza l'importanza della sicurezza stradale e della manutenzione delle infrastrutture. Mentre il dibattito sulla sicurezza delle strade italiane si intensifica, questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla guida. Non sottovalutare la strada!

