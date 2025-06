Incidente sulla A1 | traffico rallentato tra Cassino e Pontecorvo

Un incidente che si è verificato sulla A1 tra Cassino e Pontecorvo ha causato notevoli rallentamenti nel traffico in direzione Roma. Un mezzo pesante ribaltato ha disperso il carico, creando disagi per gli automobilisti. Questo episodio evidenzia l’importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale, soprattutto con l’aumento dei viaggi durante le festività. Rimani aggiornato!

Code e disagi sulla Milano-Napoli verso Roma. Forti rallentamenti si sono registrati questa mattina lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto durante la notte. Mezzo pesante ribaltato e carico disperso. Un mezzo pesante si è ribaltato all'altezza del chilometro 660, provocando la dispersione di parte del carico sulla carreggiata. Questo ha causato code fino a 9 chilometri alle ore 7 del mattino, con notevoli disagi per gli automobilisti in viaggio verso la Capitale. Ripristino della viabilità e percorsi alternativi.

