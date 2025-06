Incidente sul lavoro nel Siracusano muore 48enne catanese

Un tragico incidente sul lavoro riporta l'attenzione sulla grave piaga delle morti bianche in Sicilia. A Pachino, Carmelo Magistro, 48 anni, ha perso la vita, un'altra vittima di un sistema che troppo spesso ignora la sicurezza. Questo ennesimo episodio ci interroga: cosa si sta facendo per proteggere chi lavora? È urgente un cambio di rotta, perché ogni vita conta e ogni giorno di lavoro deve essere un giorno sicuro.

Le morti sul lavoro continuano a segnare la Sicilia e il Catanese. L’ultima tragedia si è consumata a Pachino, nel Siracusano, dove Carmelo Magistro, 48 anni, originario di Biancavilla, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Incidente sul lavoro nel Siracusano, muore 48enne catanese

Leggi anche Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente sul lavoro nel Siracusano, muore 48enne catanese; Catania - Due gravi incidenti stradali autonomi: muore bambina di 15 mesi, auto si ribalta sulla Catania-Siracusa; Modica – Incidente sul lavoro, muore dopo diversi giorni di ricovero; Mega eruzione dell’Etna: crolla una parete del cratere, nube alta chilometri e continue esplosioni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente sul lavoro, muore operaio in un cantiere dell'A2

Come scrive msn.com: Un operaio di 55 anni, Salvatore Cugnetto, originario di Lamezia Terme, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto per cause ancora di accertamento in un cantiere sull'autostrada A2 nei pressi di Alt ...

Incidente nel cantiere in autostrada: operaio muore trafitto da una lancia

Riporta today.it: La vittima aveva 55 anni. Secondo fonti sindacali, stava facendo una idrodemolizione quando è stato colpito dal tubo dove scorre l'acqua ad alta pressione ...

Operaio 55enne muore in un incidente sul lavoro in un cantiere dell’A2

Si legge su catanzaroinforma.it: Era di Lamezia Terme: Il cordoglio del governatore Occhiuto e del presidente del consiglio regionale Mancuso ...