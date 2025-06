Incidente mortale in moto | addio a Carmine il gigante buono del 118

Un drammatico incidente ha spezzato la vita di Carmine Alfano, il “gigante buono” del 118, noto per il suo instancabile impegno nel soccorso. Agerola piange un eroe, mentre la Procura indaga sulle circostanze del sinistro. Questo tragico evento riporta l'attenzione sulle insidie delle strade italiane e sull'importanza della sicurezza per chi, come Carmine, dedica la propria vita a salvare gli altri. Un ricordo che invita alla riflessione.

Dramma lungo la statale 366 nel tratto in galleria ad Agerola: ha perso la vita Carmine Alfano, soccorritore del 118 di Pellezzano, di 43 anni. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla sua morte:il giovane era in sella alla sua moto, quando, per cause da accertare, avrebbe.

Leggi anche Incidente mortale sulla A1: muore Antonella Danese, insegnante salentina, 3 feriti - Un tragico incidente sulla A1 ha portato alla morte di Antonella Danese, un'insegnante 57enne salentina, mentre si dirigeva a Maranello per visitare il figlio ingegnere della Ferrari.

