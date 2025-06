Incidente in un laboratorio del Politecnico di Milano | scoppia un’ampolla e una ricercatrice perde un dito

Tragico incidente al Politecnico di Milano: una ricercatrice ha subito la perdita di un dito a causa di un'esplosione in laboratorio. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in ambienti scientifici ad alta tecnologia. Con l'aumento dell'innovazione, la sorveglianza e la formazione diventano cruciali per prevenire simili incidenti. La ricerca avanzata non può prescindere dalla sicurezza: la vita dei ricercatori è troppo preziosa!

Milano, 3 giugno 2025 – Era al lavoro nel suo laboratorio universitario quando qualcosa è andato storto. Un’esplosione, che le ha fatto perdere il pollice della mano sinistra. Il grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Milano. A rimanere ferita è stata una ricercatrice universitaria a Milano, che ha perso un dito a causa dello scoppio di un'ampolla. È accaduto intorno alle 17 in un laboratorio universitario del Politecnico in via Mancinelli 7, dove la ricercatrice, una donna di 54 anni, stava maneggiando dell'acido ipofosforoso insieme a sali di azoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr addetto ai pericoli chimici, e il 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente in un laboratorio del Politecnico di Milano: scoppia un’ampolla e una ricercatrice perde un dito

