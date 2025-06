Incidente in tangenziale Ferito dodicenne portato in ospedale Illesi i due conducenti

Ieri pomeriggio, un incidente in tangenziale ha coinvolto tre persone, tra cui un dodicenne, fortunatamente di lieve entità. Mentre i conducenti sono rimasti illesi, il bambino è stato trasportato in ospedale per precauzione. Questo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più rilevante in un contesto di aumento del traffico urbano. È fondamentale promuovere comportamenti responsabili al volante e tutelare i più giovani.

Scontro tra due auto ieri pomeriggio in tangenziale, nei pressi dell’uscita per via Vanoni. Tre le persone coinvolte: i due conducenti, di 44 e 57 anni, e un bambino di 12. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il bambino al pronto soccorso in codice verde per ulteriori accertamenti, mentre i due uomini non hanno avuto bisogno di cure. Gli agenti della polizia stradale hanno ricostruito la dinamica dell’ incidente che ha creato rallentamenti al traffico del rientro dal ponte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente in tangenziale. Ferito dodicenne portato in ospedale. Illesi i due conducenti

