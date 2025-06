Incidente in scooter a Ferrara grave un minorenne

Momenti di grande preoccupazione a Ferrara, dove un minorenne è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra scooter e furgone. Questo episodio tragico riporta l'attenzione sulle crescenti problematiche della sicurezza stradale, specialmente per i giovani. Con l’aumento delle due ruote nelle città, è fondamentale riflettere sull'importanza di comportamenti responsabili e di infrastrutture adeguate. La vita di un ragazzo è in gioco: non sottovalutiamo mai il rischio!

Ferrara, 3 giugno 2025 – Momenti di apprensione, questa mattina, per un giovane rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente mentre viaggiava in sella al suo scooter all'altezza di Marrara. L'allarme è scattato poco prima delle 8. Il ragazzo, ancora minorenne, stava percorrendo via del Primaro quando all'improvviso è stato urtato da un furgone. Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, stava uscendo da un'area privata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso decollato da Bologna e gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato caricato in elicottero e trasportato all'ospedale di Cona.

