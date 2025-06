Incidente in provincia di Ancona auto si ribalta e rimane schiacciato | muore 56enne agrigentino

Tragico incidente in provincia di Ancona: Andrea Zuccaro, 56enne agrigentino, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Fiat Panda. Un episodio che riporta alla luce l'importanza della sicurezza stradale, in un periodo in cui gli incidenti continuano a preoccupare le comunità . La strada è un luogo di libertà , ma richiede sempre attenzione. Una riflessione necessaria per evitare che simili tragedie si ripetano.

Perde il controllo della sua Fiat Panda che si ribalta e finisce in un canneto. È morto così Andrea Zuccaro, 56 anni, residente ad Agugliano in provincia di Ancona ed originario di Agrigento. È rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sulla proviciale 2 in contrada Colonne, all'incrocio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Incidente in provincia di Ancona, auto si ribalta e rimane schiacciato: muore 56enne agrigentino

