Incidente in montagna soccorsi in azione | due uomini portati in ospedale in elicottero

Martedì 3 giugno, un incidente in montagna ha scosso Cerreto di Spoleto: due uomini sono stati trasportati in ospedale dopo un infortunio durante la raccolta della legna. La rapidità dei soccorsi, grazie alla sinergia tra 118, soccorso alpino e vigili del fuoco, mette in luce quanto sia cruciale una preparazione adeguata per affrontare le insidie della natura. Un episodio che ci ricorda di rispettare sempre i nostri limiti.

Incidente in montagna nella mattinata di martedì 3 giugno. Due uomini sono rimasti feriti in una zona boschiva del comune di Cerreto di Spoleto durante la raccolta della legna. La task force composta da 118, soccorso alpino e speleologico dell'Umbria e vigili del fuoco è entrata in azione: i due. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Incidente in montagna, soccorsi in azione: due uomini portati in ospedale in elicottero

