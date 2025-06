Incidente in azione | altri tre indagati per la morte del 17enne

La tragedia del giovane operaio marocchino, schiacciato da un macchinario, solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza sul lavoro in Italia. Con sette indagati, il caso apre una riflessione urgente sui diritti dei lavoratori e sulla cultura della prevenzione. Questo incidente ci ricorda che la lotta per un ambiente di lavoro sicuro è ancora lontana dall’essere vinta. Resta da chiedersi: quanto vale realmente la vita di un lavoratore?

Salgono a sette gli indagati per la morte del 17enne operaio marocchino che, lo scorso 11 aprile, è rimasto schiacciato da un macchinario all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione del legno a Nocera Inferiore. Si tratta di un altro amministratore dell’impresa, di un dipendente che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente in azione: altri tre indagati per la morte del 17enne

Leggi anche Un altro incidente sulla Statale 36, soccorsi in azione e code al rientro - Un'altra domenica di lunghe code sulla Statale 36 in direzione Monza-Milano. Un incidente stradale, verificatosi intorno alle ore 16.

Segui queste discussioni sui social

‘Il Bestiario di Cronaca Letale’ – gli incidenti più strani in due anni di analisi [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] [ebook gratis, pdf, epub, free download]#stragequotidiana #giornalisti #giornali #cronac… Leggi la discussione

Lido di Camaiore, 'violento scontro tra un'auto e uno scooter', ma non si sa perché [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] #stragequotidiana #giornalisti #giornali #cronaca #incidente #incidenti #ebook #gratis Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente all'altoforno 1, tre indagati

Segnala rainews.it: Tre dirigenti di ... A uno degli indagati sarebbe stata stata contestata anche la mancata comunicazione in base alle norme della legge Seveso (incidente rilevante). L'incidente non ha provocato ...

Incidente all'altoforno 1 dell'ex Ilva, tre indagati

Si legge su msn.com: (ANSA) - TARANTO, 10 MAG - Ci sono tre indagati ... A uno degli indagati sarebbe stata stata contestata anche la mancata comunicazione in base alle norme della legge Seveso (incidente rilevante).

Incidente all’altoforno 1 dell’ex Ilva, a Taranto indagati 3 dirigenti dell’acciaieria

Come scrive bari.repubblica.it: Ci sono tre indagati nell ... A uno degli indagati sarebbe stata stata contestata anche la mancata comunicazione in base alle norme della legge Seveso (incidente rilevante).L'incidente non ha ...