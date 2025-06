Incidente in A1 gli trovano 5 000 euro falsi negli slip | arrestato un uomo durante i rilievi della Stradale

Un'operazione sorprendente ha svelato un colpo di scena in autostrada: un uomo è stato arrestato con 5.000 euro falsi nascosti negli slip! Questo episodio non solo svela il lato oscuro della criminalità, ma evidenzia anche l'importanza dei controlli stradali. In un contesto sempre più attento alla sicurezza e alla legalità, ogni dettaglio può fare la differenza. Chi sa quanti altri segreti si nascondono sulle nostre strade?

Un uomo è stato arrestato per detenzione di denaro falso durante i rilievi di un incidente sull'Autostrada A1 nei pressi di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente in A1, gli trovano 5.000 euro falsi negli slip: arrestato un uomo durante i rilievi della Stradale

Leggi anche “E’ scomparso Samuel”: lo trovano morto con la moto nel ruscello, ipotesi incidente - Samuel è scomparso nel fine settimana e, dopo ore di ricerche, è stato trovato senza vita nel ruscello di Licciana Nardi.

Incidente in A1, gli trovano 5.000 euro falsi negli slip: arrestato un uomo durante i rilievi della Stradale

Scrive virgilio.it: Un uomo è stato arrestato per detenzione di denaro falso durante i rilievi di un incidente sull'Autostrada A1 nei pressi di Roma.

