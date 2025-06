Incidente ad Abbadia | rimangono gravi le condizioni della 15enne

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Abbadia Lariana, lasciando in gravi condizioni una ragazza di 15 anni. Ricoverata in Rianimazione, la giovane suscita preoccupazione e solidarietà tra i suoi coetanei. Questo evento sfortunato riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale per i giovani, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il numero di incidenti è in aumento. La salute della ragazza è al centro dei pensieri: tutti sperano in un pronto recuper

È ricoverata in Rianimazione, con prognosi riservata, la ragazzina di 15 anni di Mandello che domenica sera è rimasta coinvolta in un grave incidente ad Abbadia Lariana, all'incrocio tra la Provinciale 72, via Val Zerbo e via Di Vittorio. La giovanissima è stata sbalzata dal motorino sul. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incidente ad Abbadia: rimangono gravi le condizioni della 15enne

Leggi anche Abbadia Lariana, incidente sulla Provinciale 72: tre feriti gravi, c’è una ragazza di 15 anni - Un tragico incidente ha scosso Abbadia Lariana, portando con sé la gravità di tre feriti, tra cui una ragazza di soli 15 anni.

