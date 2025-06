Incidente a Varese tra auto e monopattino | grave donna di 32 anni

Un grave incidente ha scosso Varese oggi, coinvolgendo una donna di 32 anni su un monopattino e un'auto. Questo episodio mette in luce un tema sempre più attuale: la sicurezza degli utenti della strada, specialmente in un contesto urbano dove l'uso dei monopattini elettrici è in costante crescita. È fondamentale riflettere sull'importanza di infrastrutture adeguate e comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti. La mobilità sostenibile deve andare di pari passo con la sicurezza!

Varese, 3 giugno 2025 – Incidente oggi venerdì 3 giugno a Varese, in viale Padre Gian Battista Aguggiari. L'allarme è scattato poco prima delle 14 di questo pomeriggio a seguito di uno scontro che ha visto coinvolte un'auto e una donna in monopattin o. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenze) ha fatto immediatamente scattare l'intervento in codice giallo inviando sul posto l'ambulanza con il personale medico. Una volta giunti sul posto, però, le condizioni della donna ferita, una 32enne che si trovava alla guida del monopattino, sono subito apparse particolarmente critiche. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso (il codice di massima emergenza) al Circolo di Varese.

