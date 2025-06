Incidente a Mugnano Biagio e Serena operati nella notte | restano gravi in prognosi riservata

Un grave incidente stradale a Mugnano ha scosso la comunità locale: Biagio e Serena, due giovani con sogni e progetti, sono stati operati d'urgenza dopo un impatto violento. In un'epoca in cui la sicurezza stradale è più che mai un tema cruciale, questa tragica vicenda ci ricorda l'importanza di proteggere i nostri ragazzi. Le loro condizioni rimangono gravi, ma la speranza è sempre viva. Restiamo tutti uniti per loro.

Sono stati operati nella notte Biagio e Serena, rispettivamente 18 e 15 anni, due dei tre giovanissimi rimasti coinvolti in un violento impatto mentre erano a bordo di uno scooter a Mugnano, in via Napoli. Per fortuna l'intervento è riuscito, anche se i ragazzi restano in terapia intensiva con prognosi riservata.

Leggi anche Grave incidente a Mugnano, tre minorenni feriti in scontro tra scooter e auto - Un grave incidente stradale a Mugnano di Napoli ha coinvolto tre minorenni e un'auto: uno scontro che riporta l'attenzione su un tema delicato.

