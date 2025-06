Incidente a Montesacro autista investe motociclista e poi scappa L’appello | “Aiutatemi a identificarlo”

Sabato sera a Montesacro, un incidente ha scosso la comunità: un'automobilista ha investito una motociclista e si è dato alla fuga. L'appello della donna, disperata e coraggiosa, risuona in un contesto sempre più preoccupante di incidenti stradali e comportamenti irresponsabili. La ricerca del pirata della strada non è solo questione di giustizia, ma un invito a riflettere sulla sicurezza sulle nostre strade. Aiutiamola a identificare chi ha messo in pericolo una vita

L'incidente si è verificato sabato 31 maggio alle 20.20 in viale Tirreni, a Talenti. Ferita una motociclista, che è stata investita da una Citroen bianca. Ora la donna lancia un appello per il pirata della strada che si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fanpage.it scrive: Scontro frontale a Montesacro, su viale Tirreno nella serata di venerdì 30 maggio. Investita una motociclista trentenne mentre procedeva verso via Nomentana a bordo della sua Kawasaki 500. A colpirla ...

