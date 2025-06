Incidente a Cerro al Lambro auto urta un furgoncino e si schianta contro una cabina del metano

Un pomeriggio di ordinaria follia a Cerro al Lambro: un’auto ha urtato un furgoncino e si è schiantata contro una cabina del metano. Questo incidente non è solo un episodio isolato, ma riflette l’aumento degli incidenti stradali in Italia, legato anche all’impatto crescente dei nuovi veicoli e delle infrastrutture. La sicurezza sulle strade deve diventare una priorità. Un attimo può cambiare tutto: guida con prudenza!

Cerro al Lambro (Milano), 3 giugno 2025 – Incidente stradale, oggi pomeriggio verso le 15, sulla provinciale 165 intersezione via dell'Artigianato nel comune di Cerro al Lambro, nel Milanese. Una vettura, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, dopo aver urtato un furgoncino ha perso il controllo andando a finire contro una cabina di erogazione del metano. L'impatto, sembra molto violento, contro la cabina ha provocato un’ingente perdita dell'idrocarburo tanto da far intervenire gli esperti del nucleo NBCR che insieme alla squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata prima dell'arrivo degli operai di A2A reti gas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Cerro al Lambro, auto urta un furgoncino e si schianta contro una cabina del metano

Segui queste discussioni sui social

‘Il Bestiario di Cronaca Letale’ – gli incidenti più strani in due anni di analisi [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] [ebook gratis, pdf, epub, free download]#stragequotidiana #giornalisti #giornali #cronac… Leggi la discussione

Lido di Camaiore, 'violento scontro tra un'auto e uno scooter', ma non si sa perché [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] #stragequotidiana #giornalisti #giornali #cronaca #incidente #incidenti #ebook #gratis Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente a Cerro al Lambro, auto urta un furgoncino e si schianta contro una cabina del metano

ilgiorno.it scrive: Cerro al Lambro (Milano), 3 giugno 2025 – Incidente stradale, oggi pomeriggio verso le 15, sulla provinciale 165 intersezione via dell'Artigianato nel comune di Cerro al Lambro, nel Milanese. Una ...

Incidente fra tre auto a San Colombano al Lambro, quattro feriti gravi: tra loro anche un 12enne e la madre che andavano a scuola

Come scrive msn.com: E' di 4 feriti gravi - tra i quali un 12enne che in auto con ... il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani sulla provinciale 23 all'altezza di San Colombano al Lambro, nel Milanese ...

Incidente in scooter a Finale Ligure, morto Pierantonio Rossi: “Amante della vita, sempre pronto a spendersi per gli altri”

Lo riporta msn.com: Cerro al Lambro (Milano), 24 agosto ... il tragico incidente. Per cause ancora da accertare, il suo motorino si è scontrato con un’auto lungo la via Aurelia, nel tratto che da ponente conduce ...