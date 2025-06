Inciampa sullo spartitraffico e rischia di essere travolta dalle auto Volante della polizia allerta i soccorsi

In un momento di distrazione, una donna è inciampata sullo spartitraffico in via Cesare Battisti, rischiando di essere travolta dalle auto in transito. Questo incidente mette in luce un problema crescente: la sicurezza delle strade nelle aree urbane. Con l'aumento del traffico e delle distrazioni quotidiane, è fondamentale prestare attenzione ai dettagli. La polizia è prontamente intervenuta, un gesto che dimostra quanto sia importante il supporto della comunità.

Inciampa sullo spartitraffico che sulla vie Cesare Battisti delimita le due corsie riservate alle auto e cade a terra rischiando di essere travolta dai mezzi in transito. Una donna è rimasta ferita a causa della caduta. Una Volante della polizia intervenuta sul posto ha allertato il 118 che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Inciampa sullo spartitraffico e rischia di essere travolta dalle auto, Volante della polizia allerta i soccorsi

