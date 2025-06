Inciampa su un sentiero e precipita per oltre 100 metri | muore sul colpo escursionista di 54 anni

Un'escursione, un momento di libertà che si trasforma in tragedia. Un uomo di 54 anni ha perso la vita nei sentieri del Monte Biaina, un richiamo irresistibile per gli appassionati di montagna. La fatalità di un inciampo ha portato a una caduta mortale, ricordandoci quanto sia cruciale la sicurezza in natura. In un periodo dove il turismo outdoor è in crescita, non dimentichiamoci mai di rispettare i limiti e le insidie dei sentieri.

Un uomo di 54 anni, residente ad Arco in provincia di Trento, è morto durante un'escursione con un amico sulla Cresta del Monte Biaina: fatale la caduta da più di 100 metri d'altezza, inutili i tentativi per rianimarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

