Incetta di medaglie per la Bellator Frusino nuoto artistico

Il nuoto artistico è in piena ascesa e la Bellator Frusino si conferma protagonista! Nel weekend del 24 e 25 maggio, il team ha brillato alla Finale Regionale Libertas di Frosinone, portando a casa un'incredibile incetta di medaglie. Questo successo non è solo una vittoria locale, ma rappresenta una tendenza crescente nel Lazio, dove il talento e la passione per questo sport continuano a fiorire. Chi sarà il prossimo campione?

Il 24 e 25 Maggio, presso lo Stadio del Nuoto di Frosinone, si è disputata la Finale Regionale Libertas di Nuoto Artistico che ha visto la partecipazione dei migliori esercizi e delle migliori formazioni di Nuoto Artistico del Lazio che si sono qualificate durante le tre prove regionali.

