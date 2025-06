Incendio sulla linea della Circumvesuviana temporaneo stop ai treni

Un pomeriggio drammatico per i pendolari della Circumvesuviana, costretti a fermarsi a causa di un incendio nei pressi della stazione di Ercolano. Mentre la sicurezza dei viaggiatori rimane una priorità , questa situazione evidenzia la necessità di infrastrutture più sicure e moderne. In un'era in cui il trasporto pubblico è al centro di dibattiti sulla sostenibilità , che impatti avrà questo episodio sulla fiducia dei cittadini? Restate sintonizzati!

La circolazione ferroviaria sulla linea della Circumvesuviana è stata interrotta nel pomeriggio di oggi in direzione Napoli a causa di un principio d’incendio nei pressi della stazione di Ercolano. A comunicarlo è stato, con questo messaggio sul proprio sito, l’Ente Autonomo Volturno: "Causa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Incendio sulla linea della Circumvesuviana, temporaneo stop ai treni

