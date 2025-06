Incendio sul cavalcavia del Ghisallo a Milano furgoncino in fiamme e traffico in tilt | ferito un 63enne

Oggi pomeriggio, un furgoncino in fiamme ha paralizzato il cavalcavia del Ghisallo a Milano, causando disagi enormi al traffico cittadino. Un 63enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, ma l’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle nostre strade. Mentre le città si preparano a fronteggiare un autunno di congestione, eventi come questo ci ricordano quanto sia cruciale migliorare le infrastrutture e garantire la sicurezza.

Oggi pomeriggio un camioncino ha preso fuoco sul cavalcavia del Ghisallo, a Milano, che è rimasto bloccato per diverse ore, con gravi ripercussioni sul traffico cittadino. Nell'incendio è rimasto ferito un 63enne, portato al pronto soccorso in codice giallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Incendio sul cavalcavia del Ghisallo a Milano, furgoncino in fiamme e traffico in tilt: ferito un 63enne

fanpage.it scrive: Oggi pomeriggio un camioncino ha preso fuoco sul cavalcavia del Ghisallo, a Milano, che è rimasto bloccato per diverse ore, con gravi ripercussioni sul traffico cittadino. Nell’incendio è rimasto ...

Incendio sul cavalcavia del Ghisallo a Milano

Lo riporta milanotoday.it: Tutto bloccato e un'alta colonna di fumo nero in cielo. Pomeriggio da bollino nero lungo la Circonvallazione esterna a Milano, quello di martedì. Il traffico è rimasto paralizzato dopo che un furgonci ...

Milano, travolto e ucciso dal bus per Malpensa sul cavalcavia del Ghisallo: «Era già a terra»

Secondo milano.corriere.it: Era (probabilmente) già a terra l’uomo investito all’alba di venerdì a Milano, sulla rampa che porta al cavalcavia del Ghisallo. In base ai primi risultati dei rilievi degli agenti della ...