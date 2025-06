Incendio nella notte in una palazzina in centro storico | va a fuoco un appartamento

Paura nella notte in centro storico per un incendio divampato in un'abitazione al terzo e ultimo piano di una palazzina in vicolo Anna Li Guastelli, tra via Maqueda e via Roma. L’allarme è scattato intorno alle 2.50, quando diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incendio nella notte in una palazzina in centro storico: va a fuoco un appartamento

Incendio nella notte in una palazzina in centro storico: va a fuoco un appartamento

