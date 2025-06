Incendio nel parcheggio Montedonzelli | colonna di fumo nero

Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto il parcheggio abbandonato di Montedonzelli, creando una colonna di fumo nero visibile da lontano. Mentre le cause rimangono ignote, l'area, che giace in stato di abbandono e degrado, riaccende i riflettori sul problema delle discariche abusive. Questo episodio mette in evidenza la necessità urgente di interventi per la salvaguardia ambientale e la gestione dei rifiuti nelle nostre città . Una chiamata all’azione per un futuro più sosten

È in corso un incendio nei pressi del parcheggio abbandonato di Anm Montedonzelli, sopra l'omonima stazione della metropolitana Linea 1. Non sono note le cause del rogo. L'area, chiusa oramai da anni, è una discarica a cielo aperto e non è escluso siano proprio dei rifiuti quelli dati alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Incendio nel parcheggio Montedonzelli: colonna di fumo nero

