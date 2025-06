Incendio nel magazzino di via Cantoni a Milano | i due mandanti e l’esecutore rinviati a giudizio con rito immediato

Un’ombra inquietante si allunga su Milano: l'incendio dello showroom cinese di via Cantoni, che ha spezzato tre giovani vite, riporta alla luce il tema della sicurezza urbana e della criminalità organizzata. I due mandanti e l'esecutore, ora rinviati a giudizio, rappresentano un caso emblematico di una realtà più ampia. La giustizia si muove, ma la società si interroga: quanto siamo al sicuro nelle nostre città?

Sono stati rinviati a giudizio con rito immediato i tre uomini arrestati per l'incendio dello showroom cinese di via Cantoni, a Milano, nel quale morirono tre ragazzi. Si tratta dei due mandanti e dell'esecutore materiale, che però al momento sarebbe ancora detenuto in Olanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

