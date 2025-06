Incendio in casa a Bagheria soccorse quattro persone | una donna resta intossicata

Un drammatico incendio a Bagheria ha messo in pericolo quattro persone, tra cui una donna che è stata intossicata. La prontezza d’intervento di polizia e vigili del fuoco ha evitato una tragedia, sottolineando l'importanza del lavoro di questi "angeli in divisa". In un periodo in cui la sicurezza domestica è al centro dell'attenzione pubblica, questa notizia ci ricorda quanto sia fondamentale essere sempre preparati e informati sui rischi.

Hanno rischiato di rimanere intrappolati in casa dalle fiamme, ma due "angeli in divisa" sono riusciti a portarli in salvo evitando conseguenze peggiori. Un incendio è divampato ieri pomeriggio in via Scoppa, a Bagheria, dove la polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incendio in casa a Bagheria, soccorse quattro persone: una donna resta intossicata

