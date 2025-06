Incendio al Viola Park indagato un giovane | fiamme partite da un phon lasciato acceso

Un incendio colposo mette in luce un tema delicato: la responsabilità dei giovani. Al Viola Park di Bagno a Ripoli, un phon lasciato acceso ha incendiato la stanza di un calciatore della Fiorentina di soli 17 anni, ora indagato. Questo incidente non solo riporta l'attenzione sulla sicurezza, ma solleva interrogativi sul mondo sportivo giovanile e le sfide che i talenti emergenti devono affrontare. Un monito per tutti: la prevenzione è fondamentale!

Firenze, 3 giugno 2025 – Incendio al Viola Park di Bagno a Ripoli, c’è un indagato. La procura dei minori di Firenze ha iscritto nel registro il nome del calciatore della Fiorentina di 17 anni che alloggiava nella stanza (vuota) da cui si sarebbero sviluppate le fiamme. Il reato che gli viene contestato è quello di incendio colposo. A fare da innesco, nella stanza in quel momento non occupata da nessuno, un elettrodomestico dimenticato attaccato alla spina e acceso. Molto probabilmente un phon. GERMOGLI PH: 1 GIUGNO 2024 BAGNO A RIPOLI INCENDIO AL VIOLA PARK CENTRO SPORTRIVO DELLA FIORENTINA CALCIO Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono deflagrate dalla stanza al primo piano del dormitorio dei giovani calciatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio al Viola Park, indagato un giovane: fiamme partite da un phon lasciato acceso

Leggi anche Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo. Foto - Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo.

Se ne parla anche su altri siti

Bagno a Ripoli, incendio al Viola Park: 4 intossicati; Incendio al Viola Pak nella notte: paura e calciatori intossicati; Per l'omicidio del benzinaio a Tor San Lorenzo arrestato 18enne, ha confessato e fatto ritrovare il coltello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio nella notte nel parcheggio GLS, quattro veicoli divorati dalle fiamme: si indaga

Secondo informazione.it: Momenti di apprensione nella notte appena trascorsa in via Cerro Tartari, dove intorno alle ore 3.30 si è sviluppato un incendio all’interno del parcheggio della società GLS. Le fiamme, partite da un ...

Incendio al Viola Park di Bagno a Ripoli, 4 intossicati VIDEO

Segnala msn.com: FIRENZE - I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti nel comune di Bagno a Ripoli in via di Rosano presso il centro ...

Tragedia sfiorata al Viola Park: cos'è successo nella notte?

Lo riporta tag24.it: Il Viola Park ritorna al centro della cronaca: un incendio si sarebbe divampato rapidamente di notte. Cos'è successo?