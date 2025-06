Incendio a Galliera a fuoco un bus | fiamme e paura

Un forte boato ha scosso Galliera, riportando alla mente il tema della sicurezza nei trasporti pubblici. Questa mattina, all'alba, un autobus è stato avvolto dalle fiamme, generando panico tra i residenti. Fortunatamente, nessuna vittima da registrare, ma l'incidente solleva interrogativi sulla prevenzione degli incendi e la manutenzione dei mezzi. La tranquillità del paese bolognese è stata messa alla prova: quanto è sicuro viaggiare oggi?

Galliera (Bologna), 3 giugno 2025 - Un forte boato, seguito da un violento scoppio, ha svegliato i residenti di Galliera, questa mattina all'alba, poco prima delle 6. La quiete del tranquillo paese immerso tra le campagne della Bassa bolognese è stata spezzata da un violento rogo che, per fortuna, non ha provocato feriti o vittime. Ad andare a fuoco, per motivi ad ora ancora non chiari, un autobus Tper, in sevizio come linea sostitutiva dei treni tra Ferrara e San Pietro in Casale. Ma torniamo ai fatti. Il bus della linea sostitutiva stava percorrendo la sp4 Galliera per portare alcuni passeggeri, una quindicina, dalla stazione di San Pietro in Casale a quella di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it