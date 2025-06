Incendi boschivi in Puglia pronto il piano regionale di prevenzione | Telecamere attive nelle aree sensibili

La Puglia si prepara a combattere gli incendi boschivi con un piano regionale ambizioso! Con telecamere attive nelle aree sensibili, l’attenzione alla prevenzione si fa sempre più incisiva. Questo approccio non solo mira a proteggere il patrimonio naturale, ma riflette un trend crescente verso la sostenibilità e la sicurezza ambientale. Un passo fondamentale per preservare la bellezza pugliese e garantire un futuro più verde e sicuro per tutti noi!

Si è svolta questa mattina, nell'Aula consiliare del Consiglio Regionale della Puglia, la riunione del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, convocata per illustrare la pianificazione delle attività legate alla campagna antincendio boschiva 2025.

Leggi anche Una flotta aerea autonoma: la Protezione Civile si attrezza contro gli incendi boschivi - La Regione Puglia fa un importante passo avanti nella lotta agli incendi boschivi, istituendo una flotta aerea autonoma per potenziare le operazioni di emergenza.

