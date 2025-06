Inaugurazione Sile Jazz 2025

Sile Jazz 2025 sta per iniziare, portando con sé un'onda di innovazione musicale! Dal 6 all'8 giugno, i luoghi incantevoli di Casale, Quarto d’Altino e Istrana si trasformeranno in palcoscenici di emozioni. Scopri il ritmo incalzante dell'afro-jazz tribale di Kalimbata e lasciati avvolgere dalle sonorità classiche del quartetto di Simona Trentacoste. Non perdere l’occasione di vivere un festival che celebra la fusione tra

Al via Sile Jazz 2025: tre tappe il 6, 7 e 8 giugno tra Casale, Quarto d’Altino e Istrana per inaugurare il festival con un viaggio musicale tra paesaggi e suoni contemporanei. In scena l’afro-jazz tribale di Kalimbata, il quartetto classico e sofisticato guidato da Simona Trentacoste e la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Inaugurazione Sile Jazz 2025

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sile Jazz 2025: venti concerti tra natura e sperimentazione lungo il fiume da giugno a luglio

Come scrive msn.com: TREVISO - Dal 6 giugno al 26 luglio torna il festival Sile Jazz - Acque Sonore, che porterà oltre 20 concerti tra le province di Treviso e Venezia, unendo musica ...

Sile Jazz 2025: la musica abbraccia la natura

Riporta lagazzettadellospettacolo.it: Dal 6 giugno 2025, c’è Sile Jazz, un festival che porta il jazz lungo il Sile: tra arte, sostenibilità ed esperienze uniche. Sile Jazz 2025, una rassegna che, dal 6 giugno al 26 luglio ...

Torna il Festival Sile Jazz con 19 appuntamenti in 14 comuni e tre province

Segnala padovaoggi.it: La decima edizione di Sile Jazz è pronta a partire. Nei weekend dal 4 giugno al 25 luglio torna la rassegna di Jazz che porta la grande musica dal vivo lungo le sponde del fiume Sile. 19 concerti ...