Inaugurazione del centro visite della grotta di Sant' Angelo

Il 7 giugno segna un grande passo verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale: apre finalmente al pubblico il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo. Questo tesoro, fino a ora celato, svela una storia millenaria che arricchisce la nostra identità. In un'epoca in cui il turismo culturale è in piena espansione, non perdere l'occasione di scoprire le meraviglie sotto i tuoi piedi. Un viaggio tra storia e bellezza ti aspetta!

Il 7 giugno aprirà per la prima volta al pubblico il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo, un bene di inestimabile valore, rimasto per troppo tempo inaccessibile! Grazie allo sforzo congiunto dell’Amministrazione Comunale e di svariate associazioni del territorio, con a capo Archeoclub. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Inaugurazione del centro visite della grotta di Sant'Angelo

Leggi anche Montefredane, l'inaugurazione dei lavori al serbatoio "Montefredane Centro" - Sabato 17 maggio 2025, alle ore 11:00, si terrà l'inaugurazione dei lavori di potenziamento del serbatoio "Montefredane Centro", in via Cialdini.

Ne parlano su altre fonti

A Zomaro l’inaugurazione del Centro Visite Parco

Da citynow.it: Per il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano l’inaugurazione del Centro Visite “ha molteplici sfaccettature importanti: questa struttura è strategica sia perché è dedicata ...