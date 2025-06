Inaugurato il Torneo Romagna Cup | 290 squadre in campo a Cesenatico

È ufficialmente iniziato il Torneo Romagna Cup, un evento che celebra non solo il calcio giovanile, ma anche valori come amicizia e inclusione. Con ben 290 squadre in campo a Cesenatico, la manifestazione si inserisce in un trend crescente di eventi sportivi che promuovono la socializzazione tra le nuove generazioni. Un punto interessante? Questa edizione ricorda il valore del gioco come strumento per costruire legami duraturi. Preparati a emozioni indimenticabili!

La cerimonia inaugurale della 14ª edizione del Torneo Romagna Cup - Memorial Francesco Rossi è stata un grande spettacolo di amicizia e condivisione. Le 290 squadre in gara, ospiti di Adriasport, società organizzatrice dell’evento, hanno sfilato sabato alle 18 allo stadio Moretti di Cesenatico, dove, fra giocatori in campo e genitori che hanno gremito la tribuna, c’erano non meno di 10 mila persone. La categoria dei 2009 ha anticipato alcune gare già sabato alle 15.30, inaugurando il torneo, visto l’elevatissimo numero delle formazioni iscritte, per poi partecipare, con grande entusiasmo, alla sfilata che ha aperto ufficialmente il torneo di calcio giovanile più numeroso d’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inaugurato il Torneo Romagna Cup: 290 squadre in campo a Cesenatico

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inaugurato il Torneo Romagna Cup: 290 squadre in campo a Cesenatico

Segnala msn.com: La cerimonia inaugurale della 14ª edizione del Torneo Romagna Cup - Memorial Francesco Rossi è stata un grande spettacolo di amicizia e condivisione. Le 290 squadre in gara, ospiti di Adriasport, soci ...

Calcio giovanile. Al via domani il 14° Romagna Cup

Si legge su msn.com: Tutto pronto per la 14^ edizione del Romagna Cup - Memorial Francesco Rossi, il più grande torneo di calcio giovanile d’Italia, organizzato da Adriasport, che coinvolge la bellezza di 290 squadre prov ...

14esima Romagna Cup, Memorial Francesco Rossi: Adriasport manda in campo 290 squadre

Segnala ravennanotizie.it: Si tratta del torneo più grande d’Italia con 707 partite in 3 giorni su 15 impianti fra Cervia, Cesenatico, Ravenna e Cesena ...