Inaugurato il Civico Giusto dedicato al partigiano Giuseppe Testa

Un tributo potente al valore e al sacrificio: il Civico Giusto dedicato a Giuseppe Testa è stato inaugurato a Trullo. Questo gesto non è solo un riconoscimento personale, ma un richiamo collettivo a riflettere su quanto sia cruciale tenere viva la memoria della Resistenza. In un'epoca in cui l'inclusività e il coraggio civile sono più che mai attuali, il suo esempio ci invita a combattere per la giustizia e la libertà. Non dimentichiamolo!

Al Trullo a largo Giuseppe Testa è stato inaugurato il Civico Giusto dedicato a Giuseppe Testa, il partigiano medaglia d'oro al valore militare, ucciso dai nazifascisti ad Alvito. "Una storia di coraggio e di altruismo. Un intero paese che nasconde migliaia di persone, una delle pagine più.

