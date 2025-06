Inaugurato il campanile di Solignano Vecchio dopo tre anni di lavori di restauro

Il campanile di Solignano Vecchio torna a risplendere dopo tre anni di restauro, un simbolo di rinascita per la comunità e un segnale forte di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Inaugurato il 1 giugno 2025, durante la Festa dell’Ascensione, questo progetto testimonia l'importanza dei fondi del PNRR nel rilancio dei piccoli centri. Scopri come la tradizione si sposa con l'innovazione in un momento di grande cambiamento!