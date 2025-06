Inaugurata alla Camera la mostra Il Viaggio del Plasma

Inaugurata alla Camera dei Deputati la mostra "Il Viaggio del Plasma", un'opportunità straordinaria per scoprire come questa risorsa vitale diventi farmaci salvavita per malattie gravi. Fino al 13 giugno, immergiti in un percorso che evidenzia l'importanza della donazione volontaria. In un'epoca in cui la solidarietà e la salute pubblica sono in primo piano, ogni goccia di plasma conta. Non perdere l'occasione di conoscere da vicino un gesto che può fare la differenza

