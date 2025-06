In Valdarno tre giorni dedicati alla legalità

Dal 5 al 7 giugno, il Valdarno superiore si trasformerà in un palcoscenico per la legalità e l'impegno civile. Un incontro tra culture che affronta le sfide del presente, proprio mentre la lotta contro le ingiustizie sociali diventa sempre più cruciale. L'evento vedrà protagonisti i sindaci calabresi, simbolo di una collaborazione attiva per un futuro migliore. Scopri come le comunità possono unirsi per difendere i valori della giustizia!

Arezzo, 03 giugno 2025 – Si terrà dal 5 al 7 giugno, nel cuore del Valdarno superiore, una tre giorni dedicati alla legalità, alla giustizia e all'impegno civile. Protagonisti saranno i Comuni valdarnesi e una delegazione calabrese proveniente dalla Piana di Gioia Tauro, composta dai sindaci di Polistena, Michele Tripodi, e di Cinquefrondi, Michele Conia. L'evento culminerà con la firma di un Patto di Amicizia tra nove Comuni del Valdarno — Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Figline e Incisa Valdarno, Loro Ciuffenna, Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini — ei due Comuni calabresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Valdarno tre giorni dedicati alla legalità

