In tre sullo scooter finiscono contro un’auto | gravi anche due minorenni

Un drammatico incidente stradale riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giovani alla guida. Tre ragazzi su uno scooter, un 18enne e due minorenni, si scontrano con un'auto in un episodio che evidenzia l'urgenza di affrontare la cultura della mobilità tra i giovanissimi. La strada è un campo di battaglia per la sicurezza: è fondamentale investire in educazione e prevenzione per garantire un futuro più sicuro.

Questa notte i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in via Napoli a Mugnano per un incidente. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento si era verificato uno scontro tra una Fiat Bravo con a bordo un 52enne e uno scooter Beverly sul quale c'erano un 18enne, una 15enne e un 16enne. Lo scooter ha impattato violentemente con un veicolo lì parcheggiato. I ragazzi sono stati trasferiti dal personale del 118 negli ospedali di Giugliano in Campania e Pozzuoli in codice rosso. Operati d'urgenza per fratture multiple, la prognosi è riservata.

