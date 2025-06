In Polonia Navrocki vince di misura su Trzaskowski a rischio la manovra di governo di Tusk

In Polonia, il conservatore Karol Nawrocki ha strappato una vittoria di misura contro Rafal Trzaskowski, accendendo i riflettori su un governo a rischio per Donald Tusk. Questo risultato non è solo un cambio di guardia, ma riflette anche le crescenti tensioni tra nazionalismo e europeismo in Europa. Un punto interessante? La divisione elettorale evidenzia un Paese lacerato, pronto a riconsiderare la propria identità all'interno dell'Unione.

Il conservatore Karol Nawrocki ha vinto di misura il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia battendo il sindaco di Varsavia, il liberale ed europeista Rafal Trzaskowski. Secondo i risultati ufficiali diffusi dalla commissione elettorale, Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti, mentre Trzaskowski si è fermato al 49,11% delle preferenze. A Nawrocki sono andati 10,60

