In Polonia Navrocki di misura su Trzaskowski Tusk a rischio

È una vittoria di misura quella di Karol Nawrocki in Polonia, che segna un cambio di rotta in un paese sempre più diviso tra conservatorismo e progressismo. Con il 50,89% dei voti, ha battuto Rafal Trzaskowski, simbolo del liberalismo europeo. Questa elezione sottolinea l'importanza crescente delle questioni nazionali nelle democrazie europee, mentre il continente affronta sfide comuni. Qual è il futuro della Polonia in un'Europa in evoluzione?

Il conservatore Karol Nawrocki ha vinto di misura il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia battendo il sindaco di Varsavia, il liberale ed europeista Rafal Trzaskowski. Secondo i risultati ufficiali diffusi dalla commissione elettorale, Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti, mentre Trzaskowski si è fermato al 49,11% delle preferenze. A Nawrocki sono andati 10,60

Leggi anche In Polonia Navrocki vince di misura su Trzaskowski, a rischio la manovra di governo di Tusk - In Polonia, il conservatore Karol Nawrocki ha strappato una vittoria di misura contro Rafal Trzaskowski, accendendo i riflettori su un governo a rischio per Donald Tusk.

