In piazza della Vittoria La banda provinciale accompagna memoria e orgoglio civico

In una giornata di forti emozioni e orgoglio civico, la Festa della Repubblica a Lodi ha risuonato con le note della Banda provinciale. In Piazza della Vittoria, il Maestro Franco Bassanini ha guidato un'orchestra di ricordi e valori, richiamando l'unità nazionale in un momento cruciale per il nostro paese. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un richiamo all'appartenenza, alla memoria collettiva e alla forza delle nostre radici. Un'occasione imperdibile per riflettere sul

Festa della Repubblica a Lodi: giornata di emozioni, memoria e orgoglio civico. Grande partecipazione alle celebrazioni, aperte in piazza della Vittoria dalla Banda provinciale diretta dal Maestro Franco Bassanini. Alle 9.30, alzabandiera e interventi delle autorità hanno dato il via ufficiale all’evento, accompagnati dal Canto degli italiani eseguito da Tania Tuccinardi. Commovente la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica. Applauditissimo lo spazio musicale a cura dell’orchestra e del coro Don Milani – I.C. Lodi Terzo, accompagnato dalla dimostrazione “Io non rischio“ della Protezione civile di Mulazzano e dalla visita agli stand di Esercito, Polizia di Stato e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In piazza della Vittoria. La banda provinciale accompagna memoria e orgoglio civico

