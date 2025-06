In piazza a Cavezzo concerto della banda dei Vigili del Fuoco

Sabato 7 giugno, Cavezzo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto della Banda dei Vigili del Fuoco, un evento che celebra non solo la musica, ma anche il coraggio e la dedizione di chi protegge le nostre comunità. Parte della rassegna “Cavezzo per la Repubblica”, questa serata rappresenta un legame profondo con il valore civico e culturale. Non perdere l'occasione di immergerti in questo momento di grande prestigio!

Cavezzo si prepara a vivere un momento di straordinaria intensità e prestigio culturale con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “Cavezzo per la Repubblica”. Sabato 7 giugno, alle 21 in Piazza Don Zucchi, il Comune avrà l’onore di ospitare il Concerto della Banda del Corpo Nazionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - In piazza a Cavezzo concerto della banda dei Vigili del Fuoco

