In oltre 600 per il 12esimo congresso sulla chirurgia estetica Tra le novità la tavola rotonda dedicata all' IA

L’Associazione italiana di chirurgia plastica estetica si riunirà dal 6 all’8 giugno al Palacongressi di Rimini per il 12esimo Congresso nazionale Aicpe, l’appuntamento più importante dell’anno per i quasi 600 soci, interamente dedicato allo scambio scientifico. L’evento, che torna per il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it