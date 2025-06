In Olanda è caduto il governo Wilders ritira il sostegno alla coalizione

La politica olandese è in subbuglio: Geert Wilders ha ritirato il sostegno alla coalizione di governo, facendo cadere l'esecutivo di Dick Schoof. Questo colpo di scena evidenzia un trend crescente in Europa verso governi instabili e alleanze fragili, dove le tensioni tra partiti di destra si accentuano. La domanda ora è: questo cambio di rotta segnerà un nuovo capitolo per la democrazia nei Paesi Bassi? Rimanete sintonizzati!

Geert Wilders ha ritirato il suo sostegno alla coalizione di governo in Olanda, facendo così cadere l’esecutivo guidato dall’indipendente Dick Schoof. Lo hanno annunciato i leader degli altri partiti della coalizione dopo una breve consultazione con il leader del Pvv, stando a quanto riporta l’agenzia olandese ANP. Il futuro del governo di destra guidato era già incerto dopo una riunione straordinaria sulla migrazione tenutasi lunedì sera tra i leader della coalizione. Wilders si è detto frustrato da quella che ha definito la lentezza nell’introduzione della “politica sull’immigrazione più restrittiva di sempre”, concordata con i partner della coalizione dopo la sua sorprendente vittoria elettorale nel novembre 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Olanda è caduto il governo, Wilders ritira il sostegno alla coalizione

