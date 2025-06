In occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso circa cinquanta donne hanno dato vita al flash mob delle Ombrelle Rosse

Il flash mob delle ombrelle rosse a Venezia segna un momento cruciale per i diritti delle sex workers, un tema spesso trascurato nel dibattito pubblico. Con circa cinquanta donne unite per lottare contro stigmi e discriminazioni, l'evento è un chiaro richiamo all'importanza di una narrazione inclusiva. Maria Pia Covre, del Comitato per i diritti civili delle prostitute, sottolinea quanto sia fondamentale ascoltare le voci di chi vive ai margini della società . Un gesto simbolico che invita a rifletter

F lash mob in una chiesa veneziana per i diritti delle sex workers: parla Maria Pia Covre del Comitato per i diritti civili delle prostitute ( CDCP ). In occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso, circa cinquanta donne, simpatizzanti di varie sigle del Movimento femminista, si sono date appuntamento domenica 2 giugno sulla scalinata della chiesa di San Simeon Piccolo, sulla riva del Canal Grande di fronte alla stazione ferroviaria, per dar vita al flash mob delle Ombrelle Rosse. Leggi anche › La prostituzione pagherĂ le tasse: il fisco incontra una controversa zona grigia La manifestazione, capitanata da Maria Pia Covre, storica fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute (Cdcp), per ricordare la protesta contro la repressione poliziesca e per i diritti civili attuata da alcune prostitute nel 1975, asserragliandosi per un mese dentro una chiesa a Lione in Francia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso, circa cinquanta donne hanno dato vita al flash mob delle Ombrelle Rosse

