In occasione del 2 giugno l' ambasciatore italiano a Kiev Carlo Formosa ha ospitato le celebrazioni per il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica

Il 2 giugno, una data che risuona di orgoglio e unità, ha visto l'Ambasciatore italiano a Kiev, Carlo Formosa, celebrare il 79esimo anniversario della Repubblica con un gesto simbolico straordinario: il tricolore italiano proiettato sul monumento alla Madre Patria. Questo evento non solo sottolinea i legami tra Italia e Ucraina, ma riflette anche un trend crescente di cooperazione internazionale in tempi di sfide globali. Un momento che invita a riflettere sul potere della solidarietà

L ’Ambasciatore d’Italia in Ucraina, Carlo Formosa, insieme al personale dell’Ambasciata e del Sistema Italia, ha ospitato le celebrazioni per il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica. Per la prima volta assoluta, sul monumento alla Madre Patria di Kiev è proiettato il simbolo di un Paese straniero: il tricolore italiano. Leggi anche › Il 2 giugno l’Italia celebra la Repubblica: 79 anni fa, al voto anche le donne Le celebrazioni odierne hanno visto l’adesione di un numero assolutamente inedito di partecipanti, con la presenza di un livello istituzionale mai registrato prima in occasioni simili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In occasione del 2 giugno, l'ambasciatore italiano a Kiev Carlo Formosa ha ospitato le celebrazioni per il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica.

Leggi anche Referendum 8/9 giugno, un’occasione d’oro per fare avanzare la vera opposizione - Il referendum del 8 e 9 giugno rappresenta un'opportunità cruciale per rafforzare la vera opposizione a un governo, quello di Giorgia Meloni, che da oltre due anni e mezzo segna un declino evidente dell'Italia.

Cosa riportano altre fonti

2 giugno: Lancia Flaminia accompagna Presidente della Repubblica

Come scrive ansa.it: Come da tradizione la Lancia Flaminia Presidenziale ha accompagnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel percorso di apertura della parata militare. (ANSA) ...

2 giugno in Ucraina, il tricolore italiano sul monumento della Madre Patria

Riporta notizie.tiscali.it: L'Ambasciatore d'Italia in Ucraina, Carlo Formosa, insieme al personale dell'Ambasciata e del Sistema Italia, ha ospitato le celebrazioni per ...

Anche questo 2 gìugno protagonista la Lancia Flaminia Presidenziale

Da motorinolimits.com: Come da tradizione, anche questo 2 giugno la Lancia Flaminia Presidenziale ha accompagnato il Presidente della Repubblica nel percorso di ...